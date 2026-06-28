Двама са ранени при руската атака срещу Киев

Двама души са ранени при снощното руско нападение срещу украинската столица Киев. Обявена е и тревога за атака с балистични ракети.

В столицата са отекнали взривове, а в небето са се виждали проблясъци, разказват очевидци.

"По последни данни броят на ранените при снощната атака е нараснал на двама", пише в Телеграм ръководителят на областната военна администрация Тимур Ткаченко. Преди това той съобщи, че при атаката в Дарницки район са избухнали няколко пожара. "Горят пламъци край жилищна сграда, а на друг адрес се е възпламенил автосервиз. Гори и сграда, която не е жилищна", каза той. Засега не е ясно дали огънят на тези места е загасен.

Вчера при руски удари в Днепропетровска област и в Сумска област бяха убити двама души.

Русия обстрелва Украйна почти ежедневно, откакто предприе пълномащабното си нахлуване през 2022 г., най-кръвопролитния конфликт в Европа от Втората световна война. През последните месеци и Украйна засили ударите си, които тя определя като ответни по Русия и окупираните от Москва от територии.