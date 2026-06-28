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Русия атакува Киев с балистични ракети, кметът призова всички да стоят в убежищата

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Балистична ракета. Снимката е илюстративна. Снимка: Туитър

Всички да стоят в убежищата - това призова кметът на украинската столица Киев Виталий Кличко. Предупрежденията му са след като Русия атакува Киев с балистични ракети.

Жители разказват, че са видели проблясъци в небето и експлозии, докато противовъздушната отбрана на града е била активирана.

Предишния ден двама души бяха убити от руски въздушни удари в Днепропетровска и Сумска област, пише БТА.

Двама души загинаха и при украински атаки срещу руските градове Волгоград и Белгород, а трети - в Горловка, в контролираната от Москва Донецка област.

Украински дрон е поразил автомобил в русата гранична Брянска област, като има и две жертви в село близо до границата с Украйна. 

Според Руското министерство на отбраната 124 украински дрона са били свалени в събота над Русия в периода от 8 до 20 часа българско време.

В същото време в Украйна губернаторът на югоизточната Днепропетровска област Олександър Ханжа заяви, че в резултат на общо над 40 удара с руски дронове и артилерийски обстрел един човек е загинал, а друг е бил ранен в близост до град Никопол.

Службата за сигурност на Украйна съобщи за удар с дрон по нефтена помпена станция, която описа като критично важна за доставките на гориво за руската столица. Ударен е бил техническият корпус на станцията във Второво, във Владимирска област, на изток от Москва. Това е втората успешна атака срещу съоръжението в рамките на месец, добавиха украинските сили.

Балистична ракета. Снимката е илюстративна.

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