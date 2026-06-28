Брат и сестра загинаха в палатка в Газа след атака с израелски дрон

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Брат и сестра палестинци загинаха в палатка в Газа, уцелени от израелски дрон. Най-малко седем души са ранени при атаката и са настанени в болница „Насер".

Ударът е бил срещу палатки, в които са били настанени разселени палестинци в обширната зона Муваси, като са загинали 15-годишната Ислам Муса и 30-годишният ѝ брат Абдула Муса.

Израелската армия потвърди, че е нанесла удар в района на Муваси, като заяви, че целта е бил боец от „Хамас", но не предостави повече подробности за случая. За силен взрив в град Газа свидетелстваха палестинци в събота, предава БТА.

Израелската армия нанесе удар по палатка, в която се бяха подслонили разселени палестинци в западната част на град Газа, ранявайки най-малко 12 души, съобщиха от болница "Аш Шифа".

В събота вечерта ударите в централната част на Газа продължиха. Въпреки крехкото примирие, постигнато през октомври, което сложи край на най-ожесточените сражения между Израел и въоръжената групировка „Хамас", Израел продължава да нанася почти ежедневни удари и да обстрелва ивицата Газа.

Израел и „Хамас" продължават да си отправят взаимни обвинения за нарушаване на примирието. Израел твърди, че нанася удари срещу „Хамас" и други въоръжени лица, които представляват заплаха за сигурността, в отговор на нарушенията на примирието.

Откакто примирието влезе в сила, Израел е убил над 1030 души в Газа, според Министерството на здравеопазването в ивицата Газа, част от правителството, ръководено от „Хамас".

Министерството поддържа подробни регистри за жертвите, като данните се считат като цяло за достоверни от агенциите на ООН и независими експерти.

Миналата седмица здравното министерството в Газа заяви, че Израел е убил над 250 деца в анклава, откакто примирието е влязло в сила.

Екип от независими експерти, наети от ООН, обвини Израел, че умишлено стреля по деца в Газа, и отново обвинени Израел, че извършва геноцид. Израел отрича твърдението за геноцид в Газа.