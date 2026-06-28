Български училища от 8 държави участваха в международен конкурс по четене в Париж

Неделните български училища в чужбина дават възможност на децата на сънародниците ни да съхранят езика, културата и връзката си с България, заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при откриването на Десетия международен конкурс по четене на български език за ученици от първи и втори клас в Париж, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

По думите му, макар участниците да живеят в различни държави и да говорят различни езици в ежедневието си, българският език ги обединява, а неделните училища им дават възможност да общуват помежду си и да запазят връзката си с родината. Той призова децата да продължат да учат с постоянство, да следват примера на своите учители и да се вслушват в родителите си.

Тазгодишното издание на конкурса се проведе в Българското училище „Кирил и Методий" в Париж с участието на 65 ученици от български училища в Белгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Нидерландия, Словакия, Украйна и Франция. За „цар" и „царица" на буквите бяха избрани Николас Хулала от българското училище „Христо Ботев" в Братислава и Леа Тодорова от Българското неделно училище „Кирил и Методий" в Париж.

Вълчев връчи плакет на директора на училището домакин Камелия Конакчиева-Трибулен. По време на церемонията проф. Вълчев връчи плакет на Министерството на образованието и науката на директора на училището домакин Камелия Конакчиева-Трибулен за приноса ѝ към съхраняването на българския език и култура сред сънародниците ни във Франция. Отличени бяха и най-малките участници в конкурса със статуетките „Буквознайко".

Конкурсът се организира с подкрепата на Националната програма на МОН „Роден език и култура зад граница". Сред гостите на форума бяха депутатката Елисавета Белобрадова, Милена Димитрова - секретар по култура, образование и връзки с българите зад граница на президента, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова и представители на българската общност във Франция.