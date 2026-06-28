Нетаняху обеща, че ако спечели изборите, ще промени облика на Близкия изток

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Ако спечели предстоящите парламентарни избори, израелският министър-председател Бенямин Нетаняху искал да сформира широка управляваща коалиция. Ще се дистанцира както от крайната десница, така и от крайната левица.

„Възнамерявам да сформирам широко национално правителство, нито дясно, нито ляво", заяви той по време на пресконференция, излъчвана по телевизията, пише БТА.

76-годишният Нетаняху управлява страната по-дълго от всеки друг министър-председател - общо над 18 години. В средата на юни обяви, че отново възнамерява да се кандидатира на изборите, насрочени най-късно за 27 октомври.

„Всеки може да се присъедини към нас; достатъчно е да приемат нашите основни принципи, а именно, че Израел е националната държава на еврейския народ и че ние зачитаме индивидуалните права", обясни той.

Според най-новите обществени проучвания, мнозинството от израелците иска Нетаняху да напусне премиерския пост, особено на фона на ирано-американското споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток, което е силно критикувано в Израел.

Скорошно проучване на Еврейския университет в Йерусалим сочи, че над 92 процента от израелците смятат, че Иран е спечелил войната с Израел и САЩ.

Правителствената коалиция е разтърсена и от въпроса за наборната военна служба за ултраортодоксалните евреи, чиито представители – ключови съюзници на Нетаняху – неведнъж са заплашвали да свалят правителството, ако техните избиратели не бъдат освободени от военна служба.

Според Нетаняху, едно „национално правителство" би позволило на Израел да осъществи регионалните си амбиции, за да „направя това, което обещах (...): да променя облика на Близкия изток".

„След като премахнем иранската екзистенциална заплаха", Израел ще може „да се заеме с последните остатъци от иранската ос и да пожъне плодовете на нашата победа чрез политически споразумения", добави израелският премиер.

Говорейки за рамковото споразумение между Израел и Ливан, сключено в петък, Нетаняху каза, че то е „удар" срещу Иран и неговия съюзник „Хизбула". Той приветства споразумението, за разлика от водача на „Хизбула" Наим Касем, който по-рано се обяви против договорената с посредничеството на САЩ сделка между Израел и Ливан.

„Сключихме историческо споразумение за държавата Израел в резултат на преки преговори" с Ливан, каза Нетаняху и добави, че „това е удар по Иран и „Хизбула".

Въпреки споразумението между Израел и Ливан, което има за цел да намали пограничното напрежение след възобновилите се отново преди няколко месеца боеве по границата между израелската армия и ливанското шиитско движение "Хизбула", израелската армия съобщи вчера, че е нанесла удар по предполагаеми бойци в района на град Набатийе в Южен Ливан.