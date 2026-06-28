ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Подготвят ли и 12-годишния Джордж за военна кариер...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23126307 www.24chasa.bg

Ливанският президент се надява Тръмп да помогне и Израел да изтегли военните си

1108
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Жозеф Аун КАДЪР: Екс/@trendingnews911

Ливанският президент Жозеф Аун се надява неговият колега Доналд Тръмп да окаже натиск върху Израел, за да изтегли въоръжените си сили от окупираните райони в Южен Ливан. 

По време на телефонен разговор президентът Аун е призовал Тръмп да помогне за предотвратяването на евентуални нарушения на рамковото споразумение между Ливан и Израел, както и да гарантира изпълнението на договорените ангажименти, сред които е и изтеглянето на израелските сили от зони в Ливан, пише БТА. Аун също така е заявил пред Тръмп, че Ливан ще поеме своите отговорности по изпълнението на рамковото споразумение.

Израел и ливанското правителство в петък се споразумяха израелската армия да се изтегли от две зони в Южен Ливан с американско посредничество. Ливанските въоръжени сили се очаква да поемат контрола над тях и, съгласно рамковото споразумение, Израел и Ливан се задължават също да прекратят десетилетния си конфликт.

Израел и Ливан до ден днешен се намират в състояние на война, на която никога не е бил слаган официално край. Ливан не признава Държавата Израел, но не е страна в сегашния конфликт между Израел и групировката "Хизбула", за която се смята, че е значително по-силна от редовната армия на Ливан.

Жозеф Аун КАДЪР: Екс/@trendingnews911

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)