Ливанският президент се надява Тръмп да помогне и Израел да изтегли военните си

Ливанският президент Жозеф Аун се надява неговият колега Доналд Тръмп да окаже натиск върху Израел, за да изтегли въоръжените си сили от окупираните райони в Южен Ливан.

По време на телефонен разговор президентът Аун е призовал Тръмп да помогне за предотвратяването на евентуални нарушения на рамковото споразумение между Ливан и Израел, както и да гарантира изпълнението на договорените ангажименти, сред които е и изтеглянето на израелските сили от зони в Ливан, пише БТА. Аун също така е заявил пред Тръмп, че Ливан ще поеме своите отговорности по изпълнението на рамковото споразумение.

Израел и ливанското правителство в петък се споразумяха израелската армия да се изтегли от две зони в Южен Ливан с американско посредничество. Ливанските въоръжени сили се очаква да поемат контрола над тях и, съгласно рамковото споразумение, Израел и Ливан се задължават също да прекратят десетилетния си конфликт.

Израел и Ливан до ден днешен се намират в състояние на война, на която никога не е бил слаган официално край. Ливан не признава Държавата Израел, но не е страна в сегашния конфликт между Израел и групировката "Хизбула", за която се смята, че е значително по-силна от редовната армия на Ливан.