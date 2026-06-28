КМГ: Изложба, посветена на пандите, отвори врати в Гаосюн

В Музея на Буда „Фо Гуан Шан" в тайванския град Гаосюн беше открита художествена изложба, посветена на пандите, съобщи Китайската медийна група. Експозицията включва инсталации, илюстрации и традиционни хартиени изрязвания, които представят богатството на китайската култура.

Сред основните акценти са две 1,3-метрови фигури на панди, разменени като символични подаръци между двете страни на Тайванския проток. Едната е украсена с традиционна бродерия на етническата група Цян, а другата, създадена от тайвански художник, включва емблематични забележителности на острова. Изложбата представя още елементи от нематериалното културно наследство, включително операта на Съчуан и синьо-белия порцелан, както и 10-метров интерактивен свитък за рисуване. Експозицията ще продължи до 27 юли.