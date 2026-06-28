Гори рафинерия в Русия, подпалена от украински дрон

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Украински дрон подпали рафинерия в Краснодарския край в Южна Русия. При пожара има и загинал. Освен нефтопреработвателното предприятие в Славянск на Кубан, са пострадали няколко жилищни сгради и електро- и газопровод.

С преработващ капацитет от 4 до 5 милиона тона годишно рафинерията не е много голяма, но понеже се намира близо до украинския полуостров Крим, анексиран от Русия, Киев вече няколко пъти я атакува и причинява щети.

Други руски региони като Ярославска и Ивановска област, на североизток от Москва, също съобщиха за нападения с дронове. Руската армия каза, че е свалила 213 украински безпилотни летателни апарата, което означава, че това е била поредна масирана атака, пише БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че страната му е ударила две петролни рафинерии през изминалата нощ – в Ярославска област и Краснодарския край.

"Продължаваме нашите операции, които отслабват възможностите на Русия да води тази война", написа украинският лидер в социалните мрежи.

Украйна постепенно взе надмощие във войната на дронове в последно време и предизвика криза с горивата в Русия.