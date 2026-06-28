ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Подготвят ли и 12-годишния Джордж за военна кариер...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23126437 www.24chasa.bg

Гори рафинерия в Русия, подпалена от украински дрон

2584
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Рафинерия Снимка: Pixabay

Украински дрон подпали рафинерия в Краснодарския край в Южна Русия. При пожара има и загинал. Освен нефтопреработвателното предприятие в Славянск на Кубан, са пострадали няколко жилищни сгради и електро- и газопровод.

 С преработващ капацитет от 4 до 5 милиона тона годишно рафинерията не е много голяма, но понеже се намира близо до украинския полуостров Крим, анексиран от Русия, Киев вече няколко пъти я атакува и причинява щети.

Други руски региони като Ярославска и Ивановска област, на североизток от Москва, също съобщиха за нападения с дронове. Руската армия каза, че е свалила 213 украински безпилотни летателни апарата, което означава, че това е била поредна масирана атака, пише БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че страната му е ударила две петролни рафинерии през изминалата нощ – в Ярославска област и Краснодарския край. 

"Продължаваме нашите операции, които отслабват възможностите на Русия да води тази война", написа украинският лидер в социалните мрежи.

Украйна постепенно взе надмощие във войната на дронове в последно време и предизвика криза с горивата в Русия.

Рафинерия Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)