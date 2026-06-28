Жегата в Германия разтопи уплътнителите в релсите за трамваите

В германския град Лайпциг няма да се движат трамваи заради високите температури. Жегата е деформирала релси и стрелки.

Високите температури в източния град "доведоха до стопяване" и слепване на уплътнителя за фуги между асфалта и бетона в стрелките и релсите в много части на мрежата. Трамваите не могат да се движат безопасно в момента, съобщиха от Лайпцигската транспортна служба. Засега трамваите не могат да се движат безопасно. Всички трамвайни линии в саксонския град са засегнати от спирането. Автобусите се очаква да се движат по разписание, доколкото е възможно.

Германия отчете най-топлата си нощ, като температурите са стигнали 29,4 градуса. По първоначални данни рекордът е регистриран в Кубшуц. През последните дни Германия подобри няколко температурни рекорда. Екстремните метеорологични явления са зачестили заради климатичните промени. Според данните средният брой на дните с температури над 30 градуса се е повишил.