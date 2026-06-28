Защо Ким Чен Ун никога не говори за майка си

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Сред многото мистерии, които обгръщат севернокорейския лидер Ким Чен Ун, тайната около неговата майка се откроява особено силно, отбелязва Би Би Си.

През 15-те години, в които е на власт, той нито веднъж не е споменал публично името ѝ.

Легитимността на диктатурата на Ким се основава в голяма степен на неговата „кръвна линия от планината Пекту" – родословие, свързвано с митичния основател на корейския народ.

А в държава, която се гордее с тази наследствена чистота, самоличността на майката на Ким е не просто тайна – тя представлява заплаха за самия режим.

Митичното родно място

Според популярните вярвания историята на Корея започва от планината Пекту – връх на границата между Китай и Северна Корея, който се смята за родното място на Дангун, митичния основател на първото корейско царство.

Хиляди години по-късно Ким Ир Сен – основателят на Северна Корея – според официалната версия използвал планината като убежище по време на борбата срещу японците. Твърди се, че неговият син Ким Чен Ир е роден именно по тези свещени склонове, въпреки сведенията, че най-вероятно е роден в Русия. Оттогава насам планината се използва за легитимиране на династията Ким.

„Ким Чен Ун стана наследник едва на около 20 години, без да има каквито и да било постижения, единствено благодарение на кръвната линия от Пекту", пише избягалият севернокорейски дипломат Рю Хьон-у в книгата си „Тайната хазна на Ким Чен Ун".

Реалността около майчиния произход на Ким обаче рисува съвсем различна картина

На стотици километри от планината Пекту се намира град Осака – историческата столица на Япония и мястото, където според биографи е родена майката на Ким – Ко Йон Хи.

Според наличната информация Ко е родена в Осака през 1952 г. в семейство на родители, произхождащи от остров Чеджу, разположен край южното крайбрежие на днешна Южна Корея.

Като жители на Япония семейството ѝ принадлежи към т.нар. „дзайничи корейци" – корейци, останали или преселили се в Япония по време на японското колониално управление на Корейския полуостров (1910–1945 г.).

Когато Ко е на около 10 години, семейството ѝ се преселва в Северна Корея. Те са сред приблизително 93 000 корейци, които между 1959 и 1984 г. се установяват в Северна Корея, привлечени от програма за преселване, обещаваща безплатно здравеопазване, образование и работа.

Първоначално преселниците били посрещани със завист, тъй като носели пари, дрехи и домакински уреди от капиталистическа Япония.

Те били наричани и „чепо" – унизителен термин за хора, смятани за носители на чужди и опасни идеологии.

Севернокорейското общество е строго йерархично, а според някои анализатори наподобява кастова система. В тази система за социална класификация, известна като „сонбун", „чепо" принадлежат към т.нар. „колебаеща се класа" – между привилегированите и враждебните слоеве.

Те са подложени на засилен държавен контрол и често нямат достъп до престижни университети или перспективни професии. Това рязко контрастира с образа, който династията Ким отдавна се стреми да налага.

Ким Чен Ун със своята майка СНИМКА: X/@VictorKvert2008

„Кръвната линия от Пекту се възприема като свещена", казва Ким Хьонг-су от Асоциацията за севернокорейски изследвания. „Затова идеята лидерът да е син на човек от средите на „чепо" е немислима."

История като на Пепеляшка

Ко Йон Хи успява да избегне съдбата на повечето дзайничи корейци, след като привлича вниманието на Ким Чен Ир, който вече бил подготвян за наследник на властта.

По данни на разузнаването по това време той вече бил женен за Ким Йон Сук – дъщеря на високопоставен военен, в брак, уреден от баща му. Известно е също, че имал още две любовници.

Въпреки това Ко – член на елитната артистична трупа „Мансуде" – привлича вниманието на Ким със своята „естествена красота и танцови умения", твърди японският журналист Йоджи Гоми, публикувал книга за нея през 2025 г.

Според различни сведения Ким се влюбил силно в Ко и двамата имали три деца.

Но децата, родени извън брак, са обект на сериозна стигма в Северна Корея. Затова, докато официалната съпруга на Ким живеела в Пхенян, Ко и децата ѝ били държани в крайбрежния град Вонсан, на около 210 километра от столицата.

Въпреки че никога не се омъжва за върховния лидер и връзката им не е официално призната, Ко успява да живее това, което Гоми описва като „живот като в приказката за Пепеляшка".

Все пак фактът остава, че тя „никога не е била призната за снаха от Ким Ир Сен", пише Рю Хьон-у. Нито той някога бил виждан публично с нейните деца.

Ако Ко бе получила одобрението на Ким Ир Сен, снимки с него и внуците му щяха да бъдат широко разпространявани, смята д-р Чон Сон-чан от Института „Седжон".

След смъртта на Ким Ир Сен, Ким Чен Ир става върховен лидер на Северна Корея, а Ко се превръща в де факто първа дама, придружавайки го по време на военни инспекции и създавайки близки отношения с неговото обкръжение. КИМ ЧЕН ИР

Според бившия личен готвач на Ким, лидерът дори се допитвал до нея преди да взема политически решения.

През 2011 г. официален документален филм показва кадри, на които Ко придружава Ким по време на посещения в страната, но името ѝ и социалният ѝ произход никога не са разкрити.

Филмът не бил излъчен публично, а показан само на висши партийни кадри през юни 2012 г. По-късно обаче изтекъл и започнал да се разпространява сред обикновените граждани чрез нелегално внесени USB устройства.

„Когато започна да се разпространява, интересът към Ко Йон Хи рязко нарасна и режимът бързо изтегли филма", обяснява д-р Чон.

Според него нейният произход може да постави под въпрос легитимността на режима

През 2004 г. Ко умира от рак на гърдата в болница в Париж. Смъртта ѝ не е отразена от севернокорейските държавни медии.

Остава и въпросът как вторият син на една любовница – и най-малкият син на Ким Чен Ир – в крайна сметка наследява властта.

Официалната съпруга Ким Йон Сук ражда две деца, но тъй като и двете са момичета, те не били разглеждани като възможни наследници. Ким Чен Ир имал и други любовници. Първородният му син от Сон Хе Рим – Ким Чен Нам – за известно време бил смятан за вероятен наследник.

Но Ким Чен Нам, който учил дълги години в чужбина и владеел свободно английски и френски, рано изпаднал в немилост, тъй като критикувал наследственото предаване на властта и подкрепял реформи.

Освен това придобил репутация на бохем заради честите си посещения в казина и луксозния си начин на живот.

През 2017 г., след години в изгнание в Макао, Ким Чен Нам е убит в Малайзия чрез отравяне със смъртоносно нервнопаралитично вещество.

Имало и друг кандидат – по-големият брат на Ким Чен Ун, Ким Чен Чол – но според Рю Хьон-у той бил отстранен от надпреварата заради тежка зависимост към опиум.

Смята се, че Ко активно е работила вторият ѝ син, Ким Чен Ун, да стане наследник.

Според журналистката Ана Фийлд в книгата ѝ „Великият наследник: Тайният възход и управление на Ким Чен Ун", сестрата на Ко я посъветвала, че синът ѝ трябва да стане лидер, иначе семейството им може да бъде изложено на опасност.

Ким Чен Ун бързо се превърнал в любимец на баща си, главно заради лидерските си качества и състезателния си характер, твърдят анализатори. Когато Ким Чен Ир умира през 2011 г., Ким Чен Ун, тогава едва на 27 години, поема властта.

Оттогава той е предоставил значително влияние на сестра си Ким Йо Чен, която според южнокорейското Министерство на обединението ръководи влиятелния отдел по пропаганда.

Но въпросът за произхода на майка му продължава да тегне над севернокорейския лидер

Анализатори смятат, че именно затова рожденият ден на Ким Чен Ун никога не е бил обявен за национален празник, за разлика от тези на баща му и дядо му, тъй като подобно внимание би повдигнало неудобни въпроси за неговата майка и детството му извън Пхенян.

Тайнствеността около произхода му може да обясни и защо той бързо представи публично съпругата си Ли Сол Джу.

За разлика от майка му, Ли произхожда от заможно семейство в Пхенян, според южнокорейските разузнавателни служби. Тя е бивша певица от престижен артистичен състав и е учила класическо пеене в Китай – признак за добър социален статус. Ким Джу Ае и Ким Чен Ун КАДЪР: Екс/@timesofindia

„Усещането за нелегитимност и огорчение, което Ким Чен Ун е изпитвал заради произхода на майка си, вероятно е било силен мотив да представи публично съпругата си Ли Сол Джу и дъщеря си Джу Е още в ранен етап", смята Гоми.

Според него тези публични прояви могат да произтичат от усещане за „липса", свързано с произхода на майка му.

Какво би се случило, ако произходът на майката на Ким стане широко известен?

„Ако стане известно, че майка му е била етническа корейка от Япония, това не само ще разклати легитимността му, но и ще разклати из основи цялата наследствена система", казва Рю.

„Ефектът върху севернокорейското общество би бил като ядрена бомба."