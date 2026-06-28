Ватикана обвини Евросъюза в двоен стандарт по отношение на войните

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Европейският съюз налага икономически санкции на една държава и изпраща финансова помощ и оръжия на друга, но не прави същото в отговор на по-сериозни инвазии с още по-брутални последици за цели народи. Това заяви в петък кардинал Виктор Мануел Фернандез - ръководител на ватиканската доктринална служба.

Изказването му стана по време на закритата конференция на кардиналите от цял свят, посветена на войната, на която папа Лъв XIV събра висши представители на Католическата църква във Ватикана, пише "Политико".

Ръководителят на ватиканската доктринална служба обвини Европейския съюз, че прилага международното право избирателно, като санкционира едни военни инвазии, а към други подхожда по различен начин.

Рядката среща беше свикана от папа Лъв XIV, за да разгледа това, което той определя като глобална „култура на силата", подхранваща съвременните конфликти, както и да обсъди как Църквата трябва да реагира. Основен акцент в дискусиите бе стремежът на папата да преосмисли традиционната доктрина за „справедливата война", която според него твърде често е използвана за оправдаване на военни действия.

Тази позиция вече доведе до разногласия между папа Лъв XIV и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който оспори тълкуването на католическото учение от страна на папата, след като Лъв постави под въпрос дали ударите на САЩ и Израел срещу Иран могат да отговарят на критериите за „справедлива война".

На дискусията в петък кардинал Виктор Мануел Фернандез - префект на Дикастерията за доктрината на вярата, заяви, че правителствата все по-често прилагат моралните и правните принципи според политическата целесъобразност, а не според универсални стандарти.

„Ако една държава е враг, тя бива заклеймявана като недемократична и санкционирана по различни начини, но ако е съюзник, липсата на свобода на словото, човешки права или демокрация се пренебрегва", каза той.

Обръщайки се към Европа, Фернандес обвини Европейакия съюз (ЕС) в непоследователност по отношение външната политика.

„Европейският съюз налага икономически санкции на една държава и изпраща финансова помощ и оръжия на друга, но не прави същото в отговор на по-сериозни инвазии с още по-брутални последици за цели народи", заяви той.

„Тези противоречия показват, че на практика решенията се свеждат до политическите и икономическите интереси на различни региони по света", каза още Фернандес. „Вече не съществува реална и устойчива рамка от истина и ценности."

Фернандес подчерта, че правителствата са разширили понятието за легитимна самоотбрана във войната до неузнаваемост, като посочи, че Русия, САШ и други сили използват широки тълкувания на самоотбраната, за да оправдават военните си намеси – от тези в Украйна до Близкия изток.

Според него самото католическо учение за справедливата война понякога се използва, за да легитимира „най-несправедливите войни".

„Вместо да спира войните, то помага за тяхното оправдаване", заяви кардиналът.

За да се предотврати това, Фернандес настоя оправданието за легитимна самоотбрана да бъде разбирано „в най-строгия смисъл", като отхвърли широката логика на превантивната война, към която все по-често прибягват правителствата, за да оправдаят военни действия. Тази позиция вероятно ще задълбочи разногласията между папа Лъв XIV и Ванс, който защитава по-широко тълкуване на католическото учение за справедливата война.

Изказването на Фернандес очевидно е намерило подкрепа сред колегията на кардиналите. След дискусиите Ватиканът съобщи в обобщение, че „много" от работните групи на кардиналите са се съгласили с необходимостта от надхвърляне на традиционната доктрина за справедливата война.

В заключителното си слово в събота папа Лъв XIV даде знак, че дебатът по темата далеч не е приключил.

Той приветства съветите на кардиналите относно преразглеждането на учението на Църквата за легитимната самоотбрана „в светлината на дълбоките промени в характера на съвременните конфликти", като обеща въпросът да бъде разгледан „с необходимата богословска и пастирска задълбоченост".