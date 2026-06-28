Кувейт прехвана две ирански балистични ракети

Кувейтската армия е прехванала две ирански балистични ракети, засега няма данни за жертви и щети.

На фона на атаките срещу столицата на Бахрейн Манама поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, за да се потърси отговорност от Иран за ударите му. Външното министерство на Бахрейн определи иранските атаки с дронове и ракети като "опасна ескалация", която следва "умишлена поредица от повтарящи се атаки" срещу страната.

Жилищна сграда в провинция Мухарак пострада при днешната атака срещу Бахрейн, но няма жертви. Иран носи "изключителна отговорност" за подкопаването на оставащите шансове за деескалация, заяви Бахрейн на фона на опитите да се сложи край на конфликта чрез споразумение със САЩ, предава БТА.

Иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция призна, че е нанесъл удари по цели в Бахрейн и Кувейт. В изявлението си пише, че е била унищожена военна инфраструктура на САЩ и в двете държави. В Бахрейн са били ударени цели в ключова военноморска база на САЩ.

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди от Багдад, където е на посещение за среща с колегата си Фуад Хусейн, че всяко оспорване на контрола на Техеран над Ормузкия пролив ще "засили напрежението" в региона, и допълни, че сключеният със САЩ меморандум за разбирателство, не бива да бъде "отклоняван от курса му". Министърът призова за договаряне на рамково споразумение за сигурност между Иран и страните от Персийския залив.