Австралия удвоява максималната глоба за платформи, допускащи деца под 16 г.

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Австралийското правителство обяви, че ще удвои максималната глоба за нарушаване на закона за минимална възраст за използване на социални мрежи до 99 милиона австралийски долара (около 59,90 милиона евро).

Като част от актуализираното законодателство, Комисарят по електронна безопасност (eSafety Commissioner) ще може също така да задължава компаниите за социални медии да предоставят доказателства за мерките, които са предприели, за да спазват забраната.

От 10 декември 2025 г. децата под 16-годишна възраст нямат право да използват 10 основни социални платформи в Австралия, но широко се признава, че много от тях все още успяват да имат достъп до забранените приложения.

Започнати са разследвания за предполагаемо неспазване на закона от страна на пет платформи: Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и YouTube, пише Би Би Си.

Въпреки че забраната беше въведена в края на миналата година с голям обществен отзвук, за австралийското правителство се оказа трудно да я наложи на практика.

В свой доклад Комисията по електронна безопасност – независимият регулатор на страната – посочва, че седем от всеки десет деца под 16 години, които са имали профили в социални мрежи преди забраната, все още имат „някакъв достъп" до тях.

В изявление, публикувано в събота, правителството признава част от тези трудности и заявява, че по-строгите санкции показват, че то „затяга контрола върху платформите, които не правят достатъчно".

Властите допълват, че разширените правомощия на Комисаря по електронна безопасност ще подпомогнат „по-ефективни разследвания и евентуални принудителни мерки".

„Окуражен съм от промяната в обществените нагласи и глобалния импулс, който наблюдаваме след въвеждането на минималната възраст за социалните мрежи, но е ясно, че големите технологични компании не правят достатъчно, за да спазват закона", заяви австралийският премиер Антъни Албанезе.

Той добави: „Все още има твърде много деца в социалните мрежи." Подобно мнение изрази и министърът на комуникациите на Австралия Аника Уелс, която заяви, че „не е удовлетворена" от усилията на технологичните компании да държат децата далеч от социалните мрежи.

„За мен е ясно, че социалните платформи използват похвати, характерни за големите технологични компании, и правят само минимално необходимото, за да избегнат санкции", каза тя.

В месеците след въвеждането на австралийската забрана редица други държави също заявиха, че възнамеряват да последват примера ѝ, включително Великобритания.

През юни 2026 г. британският премиер сър Киър Стармър обяви, че страната ще въведе подобна забрана за деца под 16 години, като тя се очаква да влезе в сила през пролетта на 2027 г.

Все още не е публикуван пълният списък на засегнатите платформи, но правителството посочва, че ограниченията ще обхванат услугите, „чиято основна цел е да позволяват социално взаимодействие и които дават възможност на потребителите да публикуват съдържание".

Допълва се още, че като част от законодателството се обсъждат и нощен дигитален час за непълнолетните, както и мерки за ограничаване на безкрайното превъртане на съдържание за лица под 18 години.