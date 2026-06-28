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Става все по-скъпо в Иран - цените на храните са двойно по-високи

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Цените на хранителните продукти са се удвоили спрямо година по-рано.

Годишната инфлация в Иран е достигнала 88,6% през юни - това е най-високото ѝ ниво от последните месеци. Причина за новия скок е войната в Близкия изток, която допълнително натоварва икономиката на страната, вече засегната от международните санкции и продължителната висока инфлация. 

По официални данни на Статистическия център на Иран цените на хранителните продукти са се удвоили спрямо година по-рано. Най-сериозно е поскъпването при месото – със 178,2%. Цените на млякото, сиренето и яйцата са нараснали със 151,9%, а на хляба и зърнените продукти – със 138,8%, пише БТА.

За сравнение, през февруари – преди началото на войната между САЩ, Израел и Иран, годишната инфлация е била 68%.

Иранската икономика от години е под силен натиск заради международните санкции, хронично високата инфлация и обезценяването на националната валута – риала.

В началото на юни иранската централна банка съобщи, че инфлацията през май е достигнала 77,2% на годишна база – най-високото ниво от Втората световна война насам. Цените на ежедневни стоки и услуги, сред които лекарства, таксиметрови услуги, тютюневи изделия и комуникационни услуги, са се увеличили със 113,8% спрямо същия период на миналата година.

Цените на хранителните продукти са се удвоили спрямо година по-рано.

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