ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж е в болница след катастрофа в Божурище (Видео)

Времето София 33° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23127115 www.24chasa.bg

Мицотакис се похвали: За 7 години Гърция напредна в икономиката, здравеопазването, образованието и отбраната

560
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кириакос Мицотакис Снимка: СНИМКА: Екс/Kyriakos Mitsotakis

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис похвали страната си за „безспорния напредък", който е постигнала от 2019 г. насам.  

В публикация в социалните мрежи заяви, че работата на консервативното правителство на партията му „Нова демокрация" трябва да се оценява „не с лозунги, а с осезаеми резултати". По думите му Гърция е постигнала „безспорен напредък" през последните седем години, като се позова на напредъка в икономиката, заетостта, дигиталната трансформация, здравеопазването, образованието и отбраната.

Той обаче критикува опозицията за това, че отрича развитието на страната и пренебрегва  на колективните постижения. Според Мицотакис: „Всеки ден се опитвам да спазвам този мандат". Все пак  очакванията на гражданите остават високи и невинаги неговото правителство е успявало да отговори на тях, призна премиерът.

През 2030 г. ще бъде отбелязана 200-годишнината от създаването на съвременната гръцка държава.  

Кириакос Мицотакис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)