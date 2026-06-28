Мицотакис се похвали: За 7 години Гърция напредна в икономиката, здравеопазването, образованието и отбраната

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис похвали страната си за „безспорния напредък", който е постигнала от 2019 г. насам.

В публикация в социалните мрежи заяви, че работата на консервативното правителство на партията му „Нова демокрация" трябва да се оценява „не с лозунги, а с осезаеми резултати". По думите му Гърция е постигнала „безспорен напредък" през последните седем години, като се позова на напредъка в икономиката, заетостта, дигиталната трансформация, здравеопазването, образованието и отбраната.

Той обаче критикува опозицията за това, че отрича развитието на страната и пренебрегва на колективните постижения. Според Мицотакис: „Всеки ден се опитвам да спазвам този мандат". Все пак очакванията на гражданите остават високи и невинаги неговото правителство е успявало да отговори на тях, призна премиерът.

През 2030 г. ще бъде отбелязана 200-годишнината от създаването на съвременната гръцка държава.