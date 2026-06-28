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Иран заплаши никой да не се намесва в управлението на Ормузкия проток, иначе - засилва напрежението

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Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди никой да не се намесва управлението на Ормузкия проток, иначе рискува "да засили напрежението" в региона. 

 По думите му "никоя друга институция, нито друга държава", освен Иран, не е "отговорна" за управлението на протока, и "в съответствие с меморандума за разбирателство всяка намеса в този въпрос, всеки опит за приемане на нови или отделни разпоредби" ще доведе "до забавяния в отварянето на протока и ще засили напрежението". Арагчи е на официално посещение в Багдад.

"Призовавам всички страни да не се намесват в управлението на протока и да не позволяват този меморандум за разбирателство да се отклони от курса си", каза още иранският министър след размяната на удари със САЩ, започнала в петък. Той призова и за договаряне на рамково споразумение за сигурност между Иран и страните от Персийския залив.

Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

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