"Хизбула" алармира за вътрешен конфликт в Ливан заради споразумението с Израел

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За наличието на „вътрешен конфликт" в Ливан, предизвикан от споразумението на страната с Израел предупреди представителят на „Хизбула" Хасан Фадлала в неделя.

Споразумението беше подписано във Вашингтон в петък след пет кръга преговори и има за цел да проправи пътя към мир между Ливан и Израел. То включва планове за разоръжаването на „Хизбула", пише turkiyetoday.

Фадлала направи изявлението ден след като президентът на Ливан Жозеф Аун заяви в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, че ливанската държава „ще поеме своите отговорности" при изпълнението на рамковото споразумение.

Лидерът на „Хизбула" Наим Касем заяви в събота, че движението ще разглежда сделката като „нищожна и невалидна" и я определи като „капитулация на суверенитета".

По време на възпоменателна церемония Фадлала определи сделката като „споразумение на унижението и позора", подписано от ливанските власти.

„Споразумението на унижението и позора, подписано от властите, никога няма да види бял свят и няма да бъде приложено", каза той.

„Пръстът ни ще остане на спусъка, ще продължим пътя на съпротивата, за да постигнем целите си, и ще упражняваме законното си право да защитаваме нашия народ", добави Фадлала.

Според него действията на властите представляват „подстрекателство към раздор", което цели да хвърли страната в хаос и да прехвърли конфликта от сблъсък с Израел към вътрешен конфликт.

Предупреждението идва, след като „Хизбула" отхвърли споразумението, което цели официално да сложи край на състоянието на война между Ливан и Израел след десетилетия на конфликт.

Според текста на споразумението, разпространен от Държавния департамент на САЩ, Ливан и Израел са изразили намерение „окончателно да прекратят конфликта, да се справят с неговите първопричини и по този начин официално да сложат край на всякакво състояние на война помежду си".

Споразумението предвижда процес, при който ливанската армия трябва да „възстанови ефективния суверенен контрол върху цялата територия на Ливан, в очакване на проверено разоръжаване на недържавните въоръжени групировки".

Израелският министър на отбраната Израел Кац обаче настоя, че израелските войски ще могат да останат в Ливан, докато „Хизбула" продължава да бъде въоръжена.

Споразумението беше постигнато във Вашингтон след пет кръга преговори и има за цел да създаде път към мир между двете съседни държави.

Междувременно ливанската държавна Национална информационна агенция съобщи за нова атака в южната част на страната в неделя, като посочи, че „израелски боен самолет е извършил въздушен удар по покрайнините на градовете Дейр Сериан и Тайбе".

Държавните медии съобщиха и за израелски въздушни удари в Южен Ливан в събота.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че един човек е загинал в събота при нападение срещу град Набатия ал Фаука. Израелската армия заяви, че е нанесла удари по членове на „Хизбула", след като ги е засякла в района на Набатия. Военните допълниха, че техни части са „поразили и унищожили ракетна установка на „Хизбула", която е представлявала заплаха за тях".

През март „Хизбула" въвлече Ливан в по-широкия конфликт в Близкия изток, след като изстреля ракети по Израел в отговор на убийството на върховния лидер на Иран при американско-израелски удари.

Израел отговори с масирани въздушни удари и сухопътна операция.

Последният спор около споразумението от Вашингтон идва в момент, когато Ливан е изправен пред натиск за прилагането на рамковото споразумение, докато „Хизбула" продължава да отхвърля всеки план, който предвижда нейното разоръжаване.