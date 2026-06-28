За 7 месеца Етна изригва за трети път, дни наред трусове предупреждават, че магмата се движи към повърхността

Вулканът Етна в Сицилия се събуди за трети път от декември насам. На около 3 000 метра надморска височина, в зоната между Вале дел Леоне и горната Вале дел Бове, лавата изригна.

Националният институт по геофизика и вулканология (INGV) регистрира непрекъсната ескалация на вулканичния трус в продължение на няколко дни - постоянното треперене на земята означава само едно - магмата се движи нагоре.

Засега изригването изглежда "скромно". Вулканологът Борис Бенке го описва като „малко" и го сравнява с тези от предишните 6 месеца. Тоест, бавен поток на лавата, плах и красив, познат за всеки, който следи вулкана напоследък. Добрата новина е, че протича далеч от населените места и не застрашава никого. Освен това се вижда от източна страна на острова и вече се превръща в туристическа атракция.

Това обаче не означава, че ситуацията е статична. Специалистите предупреждават, че изригванията могат да станат много по-интензивни и експлозивни.

Затова „Гражданска защита" вече е в готовност: приоритет е безопасността на всички общини около вулкана.