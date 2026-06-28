Русия е превзела още две села в Украйна

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Още две украински села са били превзети от руските сили. Това обяви Руското министерство на отбраната. Едното е село Писанци в украинската Днепропетровска област, а другото е Новосьоловка в Запорожка област.

Съвсем наскоро обявиха, че са окупирали още села в Донецка област.

От министерството добавиха, че руската армия е унищожила два украински изтребителя МиГ-29 на военно летище, пише БТА.

Тази сутрин украински дрон подпали рафинерия в Краснодарския край в Южна Русия. При пожара има и загинал. Украинският президент Володимир Зеленски сам съобщи, че Украйна е ударила две петролни рафинерии през изминалата нощ – в Ярославска област и Краснодарския край.

"Продължаваме нашите операции, които отслабват възможностите на Русия да води тази война", написа украинският лидер в социалните мрежи.