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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23127480 www.24chasa.bg

Русия е превзела още две села в Украйна

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Руската армия заяви, че е превзела още две украински села. СНИМКА: Пиксабей

Още две украински села са били превзети от руските сили. Това обяви Руското министерство на отбраната. Едното е село Писанци в украинската Днепропетровска област, а другото е Новосьоловка в Запорожка област. 

Съвсем наскоро обявиха, че са окупирали още села в Донецка област.

От министерството добавиха, че руската армия е унищожила два украински изтребителя МиГ-29 на военно летище, пише БТА.

Тази сутрин украински дрон подпали рафинерия в Краснодарския край в Южна Русия. При пожара има и загинал. Украинският президент Володимир Зеленски сам съобщи, че Украйна е ударила две петролни рафинерии през изминалата нощ – в Ярославска област и Краснодарския край. 

"Продължаваме нашите операции, които отслабват възможностите на Русия да води тази война", написа украинският лидер в социалните мрежи.

Руската армия заяви, че е превзела още две украински села. СНИМКА: Пиксабей

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