20 милиона иранци ще се съберат за погребението на бившия върховен лидер ятолах Али Хаменей

Огромни тълпи от хора, достигащи до 20 милиона, ще присъстват на траурните церемонии и погребението на бившия върховен лидер аятолах Али Хаменей. Той беше убит при израелски въздушен удар в края на февруари.

Церемониите ще започнат на 4 юли в Техеран и в поклонническия град Кум. А самото погребението ще се състои на 9 юли в родния град на Хаменей - Машхад, в североизточната част на страната.

Жегата няма да спре хората да се простят с върховния си лидер. Тогава се очакват температури около 40 градуса по Целзий, а властите работят съвместно с полицията и Иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция, за да осигурят безпроблемното протичане на събитията, пише БТА.

86-годишният Хаменей беше убит в официалната си резиденция в Техеран по време на първата вълна от израелски и американски атаки на 28 февруари 2026 г.

Погребението му първоначално беше насрочено за много по-рано, но беше отлагано многократно по съображения за сигурност, отчасти защото на него щяха да присъстват всички представители на политическото ръководство.

От момента на убийството му в Техеран, Кум и Машхад бяха обявени общо пет официални неработни дни. Не е ясно дали синът му, Моджтаба Хаменей, който беше сериозно ранен при същия удар, ще присъства. Той беше назначен за нов ирански върховен лидер седмица след смъртта на баща си. Оттогава обаче той не се е появявал публично, което предизвика спекулации относно здравословното му състояние и дори, че е починал, но смъртта му се пази в тайна.