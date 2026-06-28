Самолет се разби във Франция, загинаха 11 души (Видео)

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11 души загинаха, след като граждански самолет се разби в град Томблен, в североизточната част на Франция, съобщиха местните власти.

При инцидента са загинали пилотът и десет пътници, сред които петима студенти и петима инструктори, уточниха местни представители, цитирани от Би Би Си.

Самолетът, който е принадлежал на школа за парашутисти, е излетял от летището Нанси-Есе, преди да се разбие. Полицията призова гражданите да избягват района около летището в департамента Мьорт и Мозел.

Френският министър на вътрешните работи е на път към мястото на инцидента, съобщиха от вътрешното министерство.

Очаквайте подробности!