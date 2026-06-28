Самолет се разби във Франция, загинаха 11 души (Видео)

11 души загинаха, след като граждански самолет се разби в град Томблен, в североизточната част на Франция, съобщиха местните власти.
При инцидента са загинали пилотът и десет пътници, сред които петима студенти и петима инструктори, уточниха местни представители, цитирани от Би Би Си.
Самолетът, който е принадлежал на школа за парашутисти, е излетял от летището Нанси-Есе, преди да се разбие. Полицията призова гражданите да избягват района около летището в департамента Мьорт и Мозел.
Френският министър на вътрешните работи е на път към мястото на инцидента, съобщиха от вътрешното министерство.
Очаквайте подробности!
pic.twitter.com/AnyQ5WzlsV— marknehpets (@mapkpets) June 28, 2026
11 killed as plane carrying skydivers crashes in Tomblaine, France 🇫🇷