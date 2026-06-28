Връщат задължителната казарма в Сърбия от догодина, службата ще е 75 дни

През март догодина започва обучението на първите наборници в редовната военна служба в Сърбия. Престоят в казармата ще бъде 75 дни. Това обяви сръбският президент Александър Вучич. По думите му обучението на първите войници "ще допринесе за по-голяма отговорност и сериозност сред младите хора".

Сръбският президент направи това изявление по време на обиколка на военното летище „Миленко Павлович" в Батайница, близо до Белград, по време на която пред него бяха представени оръжия и техника.

Вучич нарече задължителната военна служба "много кратка" и заяви, че сръбската армия разполага с китайски, руски и френски ракети и че броят им ще се увеличи, пише БТА.

Въвеждането на задължителна военна служба трябва да бъде одобрено от сръбския парламент чрез приемане на закон. А през септември 2024 г. правителството на Сърбия одобри връщането на военната служба и въведе промяна в продължителността ѝ – 75 дни, вместо една година, както беше по-рано.

Обиколката на Вучич е ден след като той подаде оставка като президент на Сърбия. Направи го по време на митинг, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия.