ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заслужава ли Азия толкова много квоти за световнот...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23127799 www.24chasa.bg

Над 190 млн. души в Европа са изложени на температури над 35 градуса

1296
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Голямата жега все още не е достигнала Балканите. Снимка: Архив

Над 190 млн. души в Европа са изложени на температури от 35 градуса и повече, като жегата е обхвала почти целия континент. У нас температурите все още са малко по-ниски. 

Най-горещо е в Германия, Чехия, Унгария и Полша. Топлото време обхваща също Австрия, Словакия и Хърватия.

Във Франция са засегнати 11 милиона души, но се очаква червеният код да бъде отменен довечера. Там бяха регистрирани 55 случая на удавяния в неохраняеми водоеми.

В редица италиански градове също е в сила най-високо предупреждение за опасни жеги, съобщава БНР.

Голямата жега все още не е достигнала Балканите. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)