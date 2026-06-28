Над 190 млн. души в Европа са изложени на температури над 35 градуса

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Над 190 млн. души в Европа са изложени на температури от 35 градуса и повече, като жегата е обхвала почти целия континент. У нас температурите все още са малко по-ниски.

Най-горещо е в Германия, Чехия, Унгария и Полша. Топлото време обхваща също Австрия, Словакия и Хърватия.

Във Франция са засегнати 11 милиона души, но се очаква червеният код да бъде отменен довечера. Там бяха регистрирани 55 случая на удавяния в неохраняеми водоеми.

В редица италиански градове също е в сила най-високо предупреждение за опасни жеги, съобщава БНР.