Арестуват в Гърция за запален огън на открито

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Властите в Гърция арестуваха петима души, които са запалали огън на открито. Страната въведе строги противопожарни правила заради горещата вълна. Неспазването на забраните се санкционира строго, като властите вече предепредиха туристите.

С висока степен на риск от пожари са областите Атика, Евия, Коринтия и островите Лесбос и Хиос, съобщават от Гражданска защита. Температурите в обедните часове достигат 37 градуса при засилване на вятъра.

Вчера в страната се запалиха над 34 пожарни огнища. Полицията арестува пет лица, които въпреки забраната са запалили огън на открито. Те ще бъдат съдени.

В повечето райони, включително и Халкидики, действа забраната за влизане в горски местности. Поставени са полицейски екипи за охрана.

Въпреки силните ветрове засега няма спрени фериботи, съобщават транспортните агенции, цитирани от БНР.

Пътна полиция информира, че от тази сутрин е засилен трафикът по посока на границите с България. Затруднения има около Солун поради ремонт на околовръстния път.