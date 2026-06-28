Арестуват в Гърция за запален огън на открито

Властите в Гърция арестуваха петима души, които са запалали огън на открито. Страната въведе строги противопожарни правила заради горещата вълна. Неспазването на забраните се санкционира строго, като властите вече предепредиха туристите.
С висока степен на риск от пожари са областите Атика, Евия, Коринтия и островите Лесбос и Хиос, съобщават от Гражданска защита. Температурите в обедните часове достигат 37 градуса при засилване на вятъра.
Вчера в страната се запалиха над 34 пожарни огнища. Полицията арестува пет лица, които въпреки забраната са запалили огън на открито. Те ще бъдат съдени.
В повечето райони, включително и Халкидики, действа забраната за влизане в горски местности. Поставени са полицейски екипи за охрана.
Въпреки силните ветрове засега няма спрени фериботи, съобщават транспортните агенции, цитирани от БНР.
Пътна полиция информира, че от тази сутрин е засилен трафикът по посока на границите с България. Затруднения има около Солун поради ремонт на околовръстния път.