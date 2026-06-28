Израелската армия ликвидирала "няколко въоръжени терористи" в южната част на Сирия

"Няколко въоръжени терористи" е убила израелската армия в зона в южната част на Сирия, която окупира от края на 2024 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Израелските сили ликвидираха вчера няколко въоръжени терористи в зоната за сигурност в южната част на Сирия", се посочва в изявление на армията. Там се добавя, че тя ще продължи да действа "и да неутрализира всяка заплаха срещу гражданите на Държавата Израел и срещу нейните въоръжени сили".

Израелската армия нарича с термина "зона за сигурност" сектора, който заема в Сирия – в буферната зона под наблюдението на ООН, която разделяше израелските и сирийските сили на Голанските възвишения.

В четвъртък израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Израел възнамерява да задържи войските си там "за неопределен период от време", също както в Ливан и в Газа.

Освен това, откакто в Сирия дойдоха новите ислямистки власти, Израел предприема многократни операции на сирийска територия, както и бомбардировки, и заявява, че иска да създаде демилитаризирана зона в южната част на страната, отбелязва АФП.