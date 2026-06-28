Още един израелски войник е убит в боевете в Южен Ливан

Още един войник е убит по време на сражения в Южен Ливан, с което броят на понесените от израелската армия жертвите достигна 38. Израел се сражава в съседната страна от 2 март срещу проиранската групировка "Хизбула", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Двайсет и една годишният капитан Давид Хазут от Ашкелон, командир на взвод в 12-и батальон на бригадата "Голани", е загинал в бой в южната част на Ливан", съобщи армията в изявление.

Смъртта на този войник идва два дни след подписването от израелското и ливанското правителство на меморандум за разбирателство, целящ установяването на "траен мир" между двете страни. От началото на войната е убит и един израелски цивилен служител, нает по договор с армията, посочва АФП.