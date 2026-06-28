Във Ватикана автомобилите са повече от хората

Папската държава издава собствени шофьорски книжки. Кардиналите с привилегия - освободени са от пътен данък

Макар Ватиканът да е най-малката държава в света, неговата автомобилна система впечатлява със своята прецизност и автономност. От собствените регистрационни номера и шофьорски книжки до специалния статут на легендарния номер SCV 1 - всяка подробност показва как дори държава с площ под половин квадратен километър може да поддържа напълно самостоятелна транспортна администрация.

След подписването на Латеранските споразумения през 1929 г. Ватиканът създава собствена администрация, а година по-късно започва работа Регистърът на превозните средства на Държавата Ватикан. Той изпълнява функциите на национален автомобилен регистър - регистрира всички превозни средства, принадлежащи на Губернаторството и институциите на Светия престол, издава и подновява ватиканските шофьорски книжки, събира годишния данък за движение.

Днес регистърът се управлява от Юридическата служба на Губернаторството и работи по специални правила, валидни единствено за територията на Ватикана.

Най-известният регистрационен номер във Ватикана безспорно е SCV 1. Тази червена регистрационна табела е запазена изключително за превозните средства на Светия отец, прочутите папамобили. Това е единственият автомобилен номер, който никога не се предоставя на друго превозно средство.

Останалите номера от серията SCV са предназначени за официалните автомобили на държавата и институциите на Светия престол. Днес в движение се намират приблизително 600 автомобила с регистрация SCV.

Регистрационните табели на Ватикана се разделят на две основни категории. SCV произлиза от латинското Status Civitatis Vaticanae („Държава Град Ватикан") и се използва единствено за служебните автомобили на Губернаторството и различните ватикански институции. Първите автомобили с тези номера принадлежали на т.нар. папски гараж, или автомобилите, които обслужвали папата и висшите духовници.

За частните автомобили се използват табели CV, въведени през 1988 г. Преди това ватиканските граждани използвали специалните италиански номера EE („чуждестранни посетители").

Право да получат регистрация CV имат ватиканските граждани, ръководителите на различните ведомства на Римската курия, директорите на службите на Губернаторството и други високопоставени служители. В момента приблизително 300 автомобила са регистрирани с табели CV.

Една от най-интересните особености е, че Ватиканът издава и собствени свидетелства за управление на МПС. Подобни шофьорски книжки могат да получат само гражданите и постоянно пребиваващите във Ватикана. Любопитен факт е, че могат да бъдат признати шофьорски книжки от практически всички държави по света. За управление извън Ватикана обаче е необходимо книжката да бъде придружена от международно свидетелство за управление, което е валидно две години. Кандидатите могат да положат и теоретичен изпит във Ватикана, след което получават документ, подобен на италианския „розов лист", позволяващ подготовка за практическия изпит.

Автомобилният парк на Ватикана е сред най-малките в света. По улиците на държавата се движат приблизително 900 превозни средства, около 600 със служебни номера SCV и около 300 с частни табели CV. Трябва да се има предвид обаче, че във Ватикана постоянно живеещи са над 880 души. Само почти половината от тях са граждани на Ватикана. Общият брой граждани на Ватикана е малко над 670, но част от тях живеят извън Светия престол.

Ватиканската регистрационна система на практика е една от най-ексклузивните в света. Получаването на ватикански регистрационен номер е възможно само за много ограничен кръг хора и институции.

През последните години държавата постепенно обновява автомобилния си парк с по-екологични превозни средства. В администрацията вече се използват около 40 електрически автомобила, като целта е постепенно да се намалят въглеродните емисии и да бъде заменен остарелият автомобилен парк.

Когато даден автомобил бъде бракуван или регистрацията му бъде прекратена, регистрационните табели задължително се връщат в Регистъра на превозните средства, където после се унищожават съгласно действащите правила.

Повечето притежатели на ватикански автомобили плащат годишен данък за движение. Изключение се прави за кардиналите и някои личности, които по силата на специален статут са освободени от това задължение. Много от институциите на Светия престол също не заплащат ежегодната административна такса.