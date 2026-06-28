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Путин пред конгрес: Русия е в труден период, но ще гарантираме сигурността

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Владимир Путин. Снимка Архив

Президентът говори на конгрес на "Единна Русия"

Русия преминава през труден период, но той научи страната на много, заяви руският президент Владимир Путин.

"Виждаме проблемите. Признаваме ги и реагираме на тях. Но несъмнено ще гарантираме сигурността на страната и на нашите граждани", заяви Путин по време на конгрес на партията му "Единна Русия", която се събра на форума преди изборите през септември. Той е цитиран от ТАСС и Ройтерс, а те от БТА.

Президентът обеща да "гарантира" сигурността на страната и да се справи с "предизвикателствата", докато Киев продължава да нанася удари върху руската военна и енергийна инфраструктура в опит да отслаби военните способности на Москва, отбеляза Франс прес.

"Несъмнено ще преодолеем всички предизвикателства, пред които сме изправени днес, включително терористичните атаки срещу нашата територия и инфраструктура", добави Путин във връзка с ударите на Киев срещу руска територия.

През последните месеци Украйна засили кампанията си за удари срещу Русия и контролираните от Москва региони в Украйна, като обяви, че те са в отговор на руските бомбардировки, които сеят смърт и разрушения почти ежедневно от началото на пълномащабната руска офанзива, започнала през февруари 2022 г.

Киев по-специално атакува енергийната инфраструктура, за да прекъсне потока от приходи от въглеводороди, които позволяват на Кремъл да финансира военните си усилия.

Руският президент говори няколко часа след "масирана" украинска атака с дронове срещу югозападния Краснодарски край, при която беше убит един човек и причини пожар в голямата рафинерия в Славянск на Кубан, по информация от регионалния губернатор Вениамин Кондратиев.

Владимир Путин. Снимка Архив

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