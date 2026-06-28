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Унгарска АЕЦ намали мощността на реакторите заради 39,9 градуса на водата в Дунав

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Унгарската АЕЦ "Пакш

Унгарската АЕЦ "Пакш" намали още мощността на реакторите си с 320 мегавата поради високата температура на водата в река Дунав по време на рекордна гореща вълна, съобщи днес на сайта си унгарското правителство, цитирано от Ройтерс и БТА.

В събота централата, която е с мощност 2000 мегавата и е с 4 руски реактора, обяви, че намалява мощността на третия си блок с 243 мегавата. 

Властите съобщиха, че днес вероятно ще бъде подобрен температурния рекорд за дневна температура от 39,9 градуса по Целзий.

Мерките днес са взети, след като температурата на водата за охлаждане на реакторите достигна прага за реакция от 29,5 градуса по Целзий.

Властите твърдят, че въпреки намаляването на мощността търсенето на електроенергия ще бъде задоволено.

Министърът на енергетиката Ищван Капитани заяви, че домакинствата няма да усетят никаква промяна вследствие на намалената мощност на електроцентралата.

Министърът призова битовите потребители да ограничат потреблението на електроенергия във вечерните часове.

Унгарската АЕЦ "Пакш

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