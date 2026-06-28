В Ирак арести на депутати при мащабна акция срещу корупцията

При специализирани операции през миналата нощ в Багдат бяха задържани няколко души по подозрение в корупция. Акциите са били на няколко адреса в правителствения квартал в Багдад, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии.

На видеозаписи, публикувани в интернет, се чуват продължителни изстрели, като на кадрите се виждат танкове и военни превозни средства в Зелената зона, където се намират правителствени сгради и посолства.

Според местните медии са били арестувани повече от осем души. Някои информации сочат, че задържаните са 15, сред които високопоставени политици и длъжностни лица.

Иракската държавна новинарска агенция ИНА съобщи, че арестите са извършени във връзка с повдигнати обвинения в корупция след признания от страна на бившия заместник-министър на петрола Аднан ал Джумайли. Според информациите са задържани и няколко депутати.

Видеозаписи показаха как специалните сили нахлуват в няколко къщи в рамките на това, което изглеждаха като специализирани операции. "Зелената зона", където живеят високопоставени длъжностни лица и техните семейства, беше временно блокирана.

Новият министър-председател на Ирак Али аз Зайди определи борбата с корупцията и присвояването на държавни средства като един от основните си приоритети.

Ал Джумайли и бивш губернатор вече бяха задържани. Според съобщенията в медиите досега разследващите са конфискували средства на стойност, равняваща се на 85 милиона долара, както и десетки имоти, автомобили и златни бижута.

Според някои наблюдатели, освен ограничаване на корупцията, тези действия биха могли да бъдат и опит от страна на иракския премиер да предприеме репресивни мерки срещу политическите си опоненти още в началото на мандата си, който започна преди шест седмици.

"Зелената зона" е фактически центърът на властта в Багадад. Подобни операции там са изключително редки, но напоследък в околността се наблюдават повтарящите се протести и сблъсъци. Ирак също така е и арена на конфликта между САЩ и Иран, който има силно влияние в страната.