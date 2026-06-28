Няма край! И Германия не заспа в най-горещата си нощ - жегата разтопи трамвайни релси

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Над 150 млн. души в Европа живеят с температури над 36 градуса

Учените са категорични, че такава горещина не би била възможна преди 50 години

В Германия отчетоха най-горещата си нощ в неделя, като температурите на тъмно достигнаха 29,4 градуса, съобщи метеорологичната служба на страната. Рекордът е бил регистриран в град Кубшуц в Източна Саксония.

През уикенда опасните жеги засегнаха и инфраструктурата в Лайпциг, където спряха движението на трамваите, след като асфалтът на места се разтопи и блокира релсите. Било е

увредено специалното уплътнение между самата линия и бетона

Очакваше се движението по градската железопътна мрежа да бъде възстановено в неделя, но властите го отложиха до понеделник.

Последните два дни бяха белязани от температури, които счупиха рекорди в цяла Европа. В събота Германия постави рекорд за най-топло време, отчитано някога в историята ѝ, като жегата на места достигна опасните 41,5 градуса.

Подобни аномалии бяха отчетени и в страни като Дания и Чехия, а метеоролозите предупреждават, че горещата вълна пълзи едновременно на север и на изток.

Поне 150 млн. души на Стария континент преживяват жеги над 35 градуса. От Световната метеорологична агенция предупреждават, че тази безпрецедентна гореща вълна ще причини големи щети на човешкото здраве и екосистемите в Европа. През последната седмица жегата взе живота на стотици европейци.

“Тази жега не е приятно лятно време. Това е здравна криза”, каза Катрин Гьоринг-Екард, германски политик и бивш лидер на Зелената партия.

В събота Чехия също регистрира най-високата температура в историята си. Централноевропейската страна беше ударена от 40,8 градуса, съобщи местната метеорологична агенция.

Температурата е била измерена в гр. Доксани, който се намира северно от столицата Прага. Същия ден в Дания са били измерени 37 градуса, което подобри половинвековен рекорд в скандинавската държава. През 1973 г. там са били измерени 36,4 градуса.

Швейцария счупи рекорда за най-горещ юнски ден за трети пореден ден в събота, като живачният стълб в северния град Базел достигна 39°C.

“Тази изключителна гореща вълна е

причинена от бавно движеща се постоянна област с високо налягане,

позната като “топлинен купол”. Сгъстеният и горещ въздух потъва към земята, което повишава рязко температурите ден след ден. Когато тя е активна, небето често остава без облаци, което позволява на слънцето допълнително да нажежава въздуха”, обяснява синоптикът Бен Рич.

От началото на горещата вълна броят на смъртните случаи от удавяне във Франция се е увеличил до най-малко 55. Смята се, че две трети от тях са плували в зони, където няма спасители.

В неделя френските здравни власти заявиха, че по време на горещата вълна е имало около 1000 допълнителни смъртни случая в сравнение с данните за предходните месеци.

Европа е най-бързо затоплящият се континент в света

поради редица фактори, включително бързото затопляне на Северния полюс и промените в океанските течения. Учени от неправителствената организация World Weather Attribution коментират, че гореща вълна с такъв магнитуд толкова рано през лятото би била практически невъзможна преди 50 години. Те са убедени, че изменението на климата е виновно за случващото се.