Вучич пак заговори за оставка, но май иска да е премиер на Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич заяви в събота, че ще подаде оставка до няколко седмици и страната ще проведе предсрочни президентски и парламентарни избори. Това се случва след близо 18 месеца на силни антиправителствени протести.

Водени от студенти, те бяха провокирани от срутването на покрива на ЖП гарата в град Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Демонстрантите са убедени, че за трагедията е виновна повсемесната корупция в страната.

“Ще бъда президент само още няколко седмици, а след това ще подам оставка”, каза Вучич пред тълпи от свои поддръжници на проправителствен митинг в столицата Белград. Неговият втори и последен мандат трябваше да изтече в средата на 2027 г. Той е начело на Сърбия през последните 12 години.

Вучич заяви, че ще помогне на своята Сръбската прогресивна партия да спечели предсрочните президентски и парламентарни избори.

“Моето предложение е нашата листа, печелившата листа на предстоящите избори, да се казва “Обединена Сърбия”, заяви той.

Вучич пропусна да уточни кога ще подаде оставка, нито кога ще разпусне парламента, което е предварително условие за провеждане на вот според законите на западната ни съседка.

Малко вероятно е лидерът да напусне политическата сцена, тъй като оставката му може да му отвори пътя към поста на премиер, ако партията му триумфира на изборите. Това би продължило дългогодишната тенденция, при която властта в Сърбия следва Вучич, независимо от позицията му в държавния апарат.

Анализатори твърдят, че той ще се опита да постави съюзник за свой наследник на президентския пост, за да може да продължи да държи лостовете на властта.

“Това в никакъв случай не е краят на Вучич. Той най-вероятно вече има план за действие, който определено не означава, че ще се пенсионира като политик - точно обратното”, прогнозира Радивое Груич, политически анализатор от Варшава.

Позицията на президент в Сърбия е до голяма степен церемониална, но Вучич има значително влияние върху партията и правителството си. Той вече е предложил отново да стане премиер и наскоро няколко висши съюзници публично заявиха, че трябва да го направи.

