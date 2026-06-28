33-ма са спасени, хиляди още са в неизвестност след земетресенията във Венецуела

Тридесет и трима души са били спасени до момента през този уикенд след опустошителните две земетресения във Венецуела, съобщи временният президент на страната Делси Родригес, цитирана от Ройтерс и БТА. Родригес уточни, че сред спасените има няколко деца, а десетки хиляди хора все още са в неизвестност, докато времето за намиране на оцелели изтича.

Броят на жертвите на двата последователни труса вчера достигна 1400 души, а чуждестранни спасителни екипи се включиха в издирвателните операции в най-тежко засегнатия щат Ла Гуайра.

Семейства и доброволци прекараха дни в издирване и изваждане на оцелели и тела на загинали изпод руините преди пристигането на над 1600 чуждестранни спасители. Те често се оплакваха от недостиг на тежка техника и ограничено присъствие на официалните власти, докато стотици вторични трусове задълбочаваха щетите и държаха местните жители в постоянно напрежение.

Правителството, оглавявано от Родригес, която пое поста, след като предшественикът ѝ беше отстранен по време на операция на САЩ през януари, благодари на доброволците, оказващи помощ в Ла Гуайра. Впоследствие обаче властите значително ограничиха достъпа по главния път към района, като заявиха, че интензивният трафик затруднява придвижването на аварийните превозни средства и че само акредитирани лица могат да използват пътното платно.

Въпреки че правителството съобщи, че стотици хора са в неизвестност или остават затрупани под развалините, близо 50 000 души бяха посочени като изчезнали в уебсайт, популяризиран от политическата опозиция, към днешна дата. Броят им е намалял спрямо вчера, когато в списъка фигурираха около 55 000 души.

Геоложката служба на САЩ посочи, че е възможно над 10 000 души да са загинали при двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5, което би ги наредило сред най-смъртоносните земетресения в Латинска Америка през последното столетие.

Времето за откриване на още живи хора под руините бързо изтича.

„Съществува период от около три дни - 72 часа, след който вероятността за намиране на живи хора рязко намалява", каза пред Ройтерс Себастиан Огстер, ръководител на швейцарския спасителен екип.

Екипът от 80 души е локализирал множество живи хора под развалините благодарение на сигналите на осем обучени кучета, но не е успял да ги достигне и извади навреме, добави той.