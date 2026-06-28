Двама убити и 16 ранени при руски удар срещу Запорожие

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Двама души са убити, а 16 - ранени, при руски удар с планиращи бомби срещу Запорожие. Това съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров в Телеграм, цитиран от Укринформ и БТА.

"Починалите вече са двама и 16 са ранени - броят на жертвите и ранените в резултат на вражеската атака срещу Запорожие расте", написа той.

Уточнява се, че е убита 53-годишна жена. Самоличността на втория убит все още се уточнява.

По-рано днес украинските власти съобщиха, че Русия е атакувала жилищни сгради в Швеченкивския район на Запорожие. Една от бомбите е ударила къща, в която е имало деца.