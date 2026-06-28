Доцова пред шефа на турския парламент: Имаме отлично сътрудничество в опазването на границите

България и Турция имат отлично сътрудничество в областта на незаконната миграция, опазване сигурността на границата, транспорта, енергийните доставки, търговията, инвестициите, туризмът, отбраната и борбата с тероризма.

Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова на среща с председателя на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш в Истанбул.

Доцова отбеляза, че Турция е не само наш съсед, но също така съюзник в НАТО и ключов партньор в редица важни области.

"Нашите добри отношения трябва да продължат да се развиват на базата на равнопоставеност и взаимноизгодно сътрудничество", добави председателят на Народното събрание.

Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, е в Истанбул за участие в Парламентарната среща на върха на НАТО. В състава й са ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО Иван Лалов и заместник-ръководителят на делегацията Даниел Митов. Домакин на форума е председателят на турския парламент.

Между парламентите на България и Турция са изградени позитивни отношения, които са необходима основа за задълбочаване на диалога между законодателните институции в широк спектър от области, посочи Михаела Доцова.

Очаквам през следващата седмица в българския парламент да бъде създадена група за приятелство с Турция и съм уверена, че народните представители от нея ще положат усилия за активизиране на обмяната на опит и споделяне на мнения с колегите си от турския парламент, подчерта тя. Ползотворният парламентарен диалог по законодателството в областите на икономиката, транспорта, комуникациите и инвестициите, е от ключово значение за разширяване на търговско-икономическото сътрудничество между нашите страни, допълни председателят на Народното събрание.

Председателят на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш поздрави Михаела Доцова с избирането й за председател на българския парламент и отбеляза бързото конституиране на 52-рото Народно събрание, което вече е избрало правителство и има сериозна законодателна дейност. Той подчерта важната роля на парламентарния диалог за развитието на двустранните отношения и изрази готовност за активизиране на контактите между представителите на двете законодателни институции.

Нуман Куртулмуш посочи важната роля, която Турция и България имат не само като съюзници в НАТО, но и като страни от Черноморския регион.

Михаела Доцова открои като нови обещаващи области за сътрудничество иновациите, дигиталната инфраструктура, зелените технологии и ниско въглеродните енергийни технологии. Важно е да продължи съвместната работа на България и Турция в борбата с нелегалната миграция, която е от особено значение не само за България, но и за целия Европейски съюз, подчерта тя.