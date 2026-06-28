Ирански шрапнел уби гражданин на Катар и рани друг в морето

Гражданин на Катар почина, след като бил тежко ранен от шрапнел заради "военните операции в региона". Плавателният съд, на който са били той и още един човек, е изчезнал, съобщи катарското Министерство на вътрешните работи, цитирано от Ройтерс и БТА.

Министерството уточни, че другият човек, постоянно пребиваващ в Катар чуждестранен гражданин с арабски произход, е ранен. Местонахождението на изчезналия плавателен съд е установено рано тази сутрин след издирвателна операция, която е започна вчера. Пострадалият е настанен в болница, а състоянието му се оценява като стабилно.

Катарските власти не уточниха мястото, на което е станал инцидента, и не казаха дали шрапнелът е свързан с иранските дронове, насочени срещу военни обект на САЩ в Кувейт и Бахрейн по-рано днес.

Те обаче посочиха, че по време на рутинна проверка на Бреговата охрана е установено, че съд с двама души на борда не се е върнал в определеното време и е започнала операция по издирването му.

"В ранните сутрешни часове на неделя групата за търсене и спасяване намери съда. В хода на операцията бе потвърдена смъртта на катарски поданик от рани от шрапнел, получени в резултат на военните действия в този район", се казва в изявление на Министерството.

Разследването на инцидента продължава.

По-рано днес Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е нанесъл удари с балистични ракети и дронове по военни обекти на САЩ в Кувейт и Бахрейн. Техеран нарече тези действия отговор на военната операция на САЩ.