Две българчета на 8 и 10 години са открити мъртви в кола в Кипър

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Заподозрени за небрежност са бащата и мащехата

Две деца на 8 и 10 години, момиче и момче, са открити мъртви в заключен автомобил край село Ксилофагу, в района на Ларнака в Кипър. Според първоначалната информация на кипърски медии децата са от български произход.

Те са били открити в безсъзнание в превозното средство, паркирано пред къща. Служители на британската полиция от военната база Декелия веднага са пристигнали на място. Линейка е транспортирала децата до болница в област Фамагуста, където дежурните лекари са констатирали смъртта им.

Трагичният случай се е случил днес, малко след 18:00 часа. Властите разследват точните причини за смъртта.

Задържани са бащата и мащехата на двете деца като заподозрени за предполагаема небрежност, която може да е свързана със смъртта на децата.

Децата имали изгаряния о телата, получени от продължително излагане на слънце в колата. Според кипърските медии възможно е те да са се задушили в колата, но причините ще станат ясни след съдебно-медицинските експертизи.

Пред кипърското електронно philenews лидерът на общността в селото Ксилофагу Йоргос Юлианос казал, че е потресен от инцидента. Двете деца са пътували от България, за да прекарат празниците с баща си.

„Това е трагичен инцидент, който се случи в нашата общност, където двама брат и сестра от България дойдоха да посетят баща си за празниците", казал Юлианос.

В селото се говорело, че бащата и партньорката му отишли на работа сутринта. След това децата са се качили в превозното средство и са се заключили вътре.