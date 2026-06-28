Кабинетът на Нетаняху одобри признаването на Арменския геноцид

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Турция остро осъди решението на Израел, определяйки го като "политическо" - за прикриване на собствените престъпления в Газа

Израелското правителство единодушно одобри предложение за признаване на насилието срещу арменците от Османската империя по време на Първата световна война като геноцид, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Това предложения трябва да бъде одобрено от парламента, то отразява влошаващите се отношения между Израел и Турция, отбелязва АП.

Анкара от години активно лобира срещу международното признаване на масовите убийства на арменци около 1915 г. като геноцид, въпреки настояванията на арменската страна.

Историците смятат, че до 1,5 милиона арменци са били убити от османските турци около Първата световна война - събитие, което в научните среди широко се определя като първия геноцид на 20 век.

Турция отхвърля определението "геноцид", като твърди, че броят на жертвите е преувеличен и че загиналите са жертви на гражданска война и размирици.

В продължение на години Израел избягваше официално да повдига темата, за да не влоши отношенията си с Анкара, но те се обтегнаха през последните две десетилетия, особено в последните години, на фона на войните в Газа, Ливан и Иран.

„Въпреки обширната и недвусмислена историческа документация, арменският геноцид и до днес остава обект на институционализирана кампания за отричане и омаловажаване, включително чрез манипулативно пренаписване на историята, основно от турското правителство", заяви израелският външен министър Гидеон Саар, който внесе предложението в правителството.

Той отбеляза, че израелски лидери, включително премиерът Бенямин Нетаняху, в миналото са определяли насилието срещу арменците като геноцид, но досега не е било провеждано официално гласуване в израелския Кнесет.

„Никога не е твърде късно да направиш правилното нещо", написа Саар в социалната мрежа Екс, определяйки решението като „морално и историческо задължение".

Той добави, че 32 държави, включително САЩ, Сирия и Ливан, вече са признали събитията за геноцид.

Все още не е ясно кога решението, одобрено единодушно от израелското правителство, ще бъде внесено за гласуване в парламента.

Турция тази вечер остро осъди решението на Израел, определяйки го като "политическо" - за прикриване на собствените престъпления.

"Израелското правителство, което системно преследва палестинския народ пред очите на целия свят и е съдено от Международния съд по обвинения в геноцид срещу народа на Газа, се опитва да прикрие собствените си престъпления чрез политическо решение, прието относно събитията през 1915 г.", се казва в изявление на турското Министерство на външните работи.

Израел и Турция в миналото поддържаха близки съюзнически отношения, но те се влошиха след идването на власт на президента Реджеп Ердоган, което доведе до промяна в израелската позиция.

Израелските власти са изправени пред обвинения, включително от ООН и Турция, че са извършили геноцид с офанзивата си в ивицата Газа. Израел отрича тези обвинения.