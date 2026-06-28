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Путин свика кризисна среща заради липсата на горива, нареди скок на производството

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ВЛАДИМИР ПУТИН

Руският президент Владимир Путин свика днес кризисна среща за проблемите с доставките на гориво в Русия, в която участваха представители на няколко министерства и най-големите руски производители на петрол. 

 "Трябва да смекчим последиците от терористичните атаки срещу нашите граждански съоръжения и инфраструктура", каза Путин, цитиран от агенция ТАСС, ДПА и БТА.

Напоследък Украйна засили ударите си срещу руската петролна индустрия, което доведе до сериозни проблеми с доставките.

"Има опашки на бензиностанциите и необходимите видове горива невинаги са налични", каза Путин. Той потвърди, че вече се обмисля забрана за износ на дизелово гориво.  Русия започна да използва своите петролни запаси.

Путин заяви, че очаква значимо повишаване на производството на основните видове горива в началото на юли.

"Изключителните проблеми, пред които сме изправени, ще бъдат решени ясно, бързо и компетентно в интерес на страната и нашите граждани", каза той, очертавайки курс за производителите и министерствата.

Непрекъснатите украински атаки срещу петролни съоръжения вече оставят дълбоки следи в ежедневието на руските граждани, отбелязва ДПА. Кризата с горивата, която започна в Крим, който Русия незаконно анексира през 2014 г., сега се разпростря в почти всички области на страната.

Дълги опашки са се образували пред бензиностанциите, които все още продават горива. В Крим бензиностанциите вече не зареждат гориво на частни лица.

ВЛАДИМИР ПУТИН

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