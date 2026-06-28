Виена с абсолютен температурен рекорд за юни - 40 градуса, измерени в центъра на града

За втори път в историята на метеорологичните измервания във Виена са отчетени 40 градуса. За юни това е абсолютен рекорд. В повечето други федерални провинции през уикенда също бяха достигнати нови рекордни стойности.

Според метеорологичната редакция на австрийското радио и телевизия ОРФ, 40 градуса са били измерени малко преди 16,30 ч в центъра на Виена. Това е вторият най-горещ ден в Австрия от началото на измерванията след 8 август 2013 г., когато са били отчетени 40,5 градуса.

В повечето други федерални провинции по време на тази гореща вълна вече са били подобрени или изравнени юнски температурни рекорди. В Долна Австрия в неделя са измерени 39,9 градуса, в Тирол - 38,7 градуса, а Бургенланд - 38,2 градуса. Най-високата измерена температура в Горна Австрия също е била 38,2 градуса. В Щирия са отчетени 37,4 градуса, във Форарлберг - 37,3 градуса.

И в неделя най-горещите райони в страната са били предимно от централната част на Горна Австрия до Северен Бургенланд, както и в градските райони на Южна Австрия. Така се очаква да бъде и в понеделник, когато максималните температури ще бъдат от 25 градуса във Форарлберг до 40 градуса в райони на Долна Австрия, във Виена и в части от Бургенланд. Необичайно горещо ще е и в Каринтия с температури до 38 градуса.

В западната част на страната температурите вече започват леко да спадат и във Форарлберг и Тирол на места може да останат под 30 градуса.

Във вторник на изток отново се очакват 34-38 градуса, а в останалата част на страната ще са в диапазона между 26 и 34 градуса.

В четвъртък след две седмици продължителни горещини се очаква температурите в по-голямата част от Австрия да останат под 30 градуса.