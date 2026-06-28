От понеделник полетите между Техеран и Дубай се възобновяват

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От понеделник се възобновяват полетите между Техеран и Дубай, съобщиха иранските медии. Това става след няколко седмици прекъсване заради войната в Близкия изток и иранските удари в Залива, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

За да се засилят въздушните връзки по тези натоварени маршрути, трябва да бъдат взети необходимите мерки за отваряне на маршрута Техеран-Дубай от летище "Имам Хомейни" в столицата, заяви директорът му Рамин Кашефазар, цитиран от държавната телевизия и други местни медии.

Тази вечер вече бе възможно купуването на билети от сайта на иранската авиокомпания "Сепехран" за полет, който трябва да излети утре в 10,40 ч местно време.

По време на войната в Близкия изток, от 28 февруари до влизане в сила на примирието на 8 април, международното летище в Дубай, заедно с американски военни обекти в Залива и гражданска инфраструктура в кралствата в Залива - от Кувейт до Оман, беше няколко пъти цел на атаки с дронове.

Иран обяви, че ударите са в отговор на американско-израелската военна офанзива, започнала на 28 февруари срещу територията ѝ.

Летището в Дубай, което преди войната беше второто най-натоварено в света по брой пътници след Атланта (САЩ), отбеляза спад на трафика с 66 процента през март в сравнение със същия месец миналата година.

Летищата в Залива, като Дубай, Аби Даби и Доха, са изградили бизнес модела си върху трансфер на пътници, възползвайки се от местоположението си на кръстопът на маршрути от и до Америка, Европа, Азия и Океания.

Фактическият застой на тези летища през първите седмици на конфликта причини хаос в световния въздушен транспорт.