Херцог: Румънските евреи изиграха съществена роля за основаването на Държавата Израел

Румънските евреи изиграха съществена роля за основаването и развитието на Държавата Израел и продължават да служат като жив мост между Румъния и еврейския народ, заяви израелският президент Ицхак Херцог в североизточния румънски град Яш, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.

Той каза това на възпоменателна церемония за отбелязване на 85 години от Яшкия погром, когато хиляди румънски евреи са избити по време на Холокоста през 1941 г.

Херцог е на държавно посещение в Румъния заедно с първата дама на Израел Михал Херцог днес и утре.

Херцог, който взе участие в 12-ото издание на „Похода на живота" в Яш, проведен в памет на жертвите на погрома през юни 1941 г., благодари на румънските власти „за ангажимента им в борбата с антисемитизма и запазването на паметта за Холокоста".

„Румънските евреи изиграха съществена роля за основаването и развитието на Държавата Израел и продължават да служат като жив мост между Румъния и еврейския народ. Във време на възраждащ се антисемитизъм ние споделяме отговорността да защитаваме истината, паметта и човешкото достойнство. Благодаря на кмета на Яш Михай Кирика, както и на президента (на Румъния Никушор Дан), парламента и правителството на Румъния за техния ангажимент в борбата с антисемитизма и запазването на паметта за Холокоста (...) Днес поглеждам към миналото, скърбя за загиналите и рецитирам молитвата Кадиш в тяхна памет, в името на нашето минало и за нашето бъдеще", каза Ицхак Херцог.

Церемонията, на която присъстваха румънски официални лица, представители на еврейската общност и израелски делегации, отбеляза 85 години от Яшкия погром, един от най-мрачните епизоди в историята на Румъния, отбелязва агенцията.

„Днес дойдох от Йерусалим, с благословията на народа на Израел, с дълбоко смирение и емоция, за да изпълня, като президент на Държавата Израел, този тържествен дълг за възпоменание. Това отдаване на почит към хилядите еврейски жени, мъже, деца и възрастни хора, убити на тази земя – в Яш и околностите му – между 28 юни и 6 юли 1941 г., не може да заличи страданията на жертвите. Не намалява моралната вина на извършителите. Не може да отмени престъпленията, униженията, побоите или влаковете на смъртта, дирижирани от най-високи нива, но извършени от хора от всички слоеве на обществото през онези ужасни летни дни преди 85 години. Нито пък ни помага да отговорим на този прост, но изгарящ въпрос: как? Как може подобна жестокост, разпространена в цялото общество, да бъде разбрана? Как е възможно в един велик европейски град, който векове наред е бил процъфтяващ център на еврейския живот, образът на Бог в човечеството да бъде заличен? Единственият отговор на този тревожен въпрос е оглушителна тишина", каза израелският президент.

Той също така припомни, че първата версия на националния химн на Израел, „Атиква" („Надеждата"), е написана в Яш от поета Нафтали Херц Имбер.

Очаква се в рамките на посещението на Херцог в Румъния той да се срещне с румънския президент Никушор Дан в президентския дворец Котрочени утре, след което да направи обръщение пред румънския парламент.