Израел: Ударихме отново по "Хизбула"

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От Израел се похвалиха, че са унищожили подземни съоръжения, използвани от от ливанската въоръжена групировка "Хизбула", в населено място в Южен Ливан.

Акцията бе обявена от премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, пише БТА.

Мишена на атаката, за която САЩ бяха информирани предварително, бе тунел с дължина 200 метра в град Маджал Зун. В него са открити стотици единици въоръжение и пускови установки, се казва в изявлението, разпространено вчера.

Нападението бе извършено само часове след като израелската армия съобщи, че е нанесла удари по бойци на "Хизбула", въоръжени с противотанкови гранатомети, както и по ракетна пускова установка в района на Набатие в Южен Ливан.

В петък с посредничеството на САЩ беше постигнато споразумение за сигурност между Ливан и Израел, което предвижда поетапно изтегляне на израелските сили от някои части на Южен Ливан и разполагането там на ливанската армия. На израелските войски обаче ще бъде разрешено да останат засега в разширена зона за сигурност.