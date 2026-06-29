1450 станаха жертвите на земетресението във Венецуела, 50 хил. се водят изчезнали

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Загиналите от силните земетресения във Венецуела станаха 1450 по последни данни.

Спасителни екипи с кучета, обучени да откриват хора под развалините, продължиха и вчера да издирват последните оцелели. Ранени са около 3150, над 12 700 души са без подслон, а десетки хиляди остават в неизвестност, пише БТА.

По оценки на ООН около 50 000 души все още се смятат за изчезнали.

В неделя, почти четири дни след двойното земетресение, мъж и неговият син тийнейджър бяха извадени живи изпод развалините в крайбрежния град Карабайеда северно от Каракас, опустошен от бедствието, съобщиха журналисти от АФП. Американски и френски спасителни екипи извадиха бащата и сина изпод огромна купчина отломки.

Недолюбваната президентка на страната Делси Родригес благодари на 24-те страни, изпратили 521 тона помощи, над 2700 спасители и 86 екипа със специални кучета.

Местни жители, възмутени от пасивното отношение на военните, принудиха вчера група войници да вземат кирки и лопати и да се включат в разчистването на отломките от срутена сграда. "Страната се нуждае от вас. Хвърлете оръжието, хвърлете патроните!", извика възмутено мъж на войник в района Танагуарена (Карабайеда) в щата Ла Гуайра.

Двата силни труса разтърсиха Венецула в 18:04 ч. местно време на 24 юни - почивен ден заради национален празник. В цялата страна са нанесени сериозни материални щети на инфраструктурата.