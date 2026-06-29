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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23129915 www.24chasa.bg

Токов удар спря най-голямата рафинерия във Венецуела

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След земетресенията във Венецуела спирането на тока е често. Снимка: Ройтерс

Спиране на тока стана причина най-голямата рафинерия във Венецуела да спре работа. 

"Амуай" е с капацитет за преработка на 645 000 барела петрол дневно. Това е втората рафинерия в страната, останала без електричество след двете разрушителни земетресения през изтеклата седмица, пише БТА.

След силните земетресения Венецуела изпитва сериозни затруднения с осигуряването на ток за промишлените предприятия, рафинериите, бизнеса и домакинствата.

Преди трусовете "Амуай", която е от ключово значение за производството на горива за вътрешния пазар, преработваше около 137 000 барела суров петрол на ден.

Недостигът на вода за някои електроцентрали и промишлени предприятия в западния щат Фалкон, включително за рафинерията "Амуай", също затруднява работата им.

След земетресенията във Венецуела спирането на тока е често. Снимка: Ройтерс

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