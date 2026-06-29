Пакистан изпрати сухопътни войски в Афганистан

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Пакистан изпрати сухопътни войски в афганистански провинции по западната граница и удари страната с въздушни атаки. Загинали са десетки цивилни, съобщиха официални представители.

Правителството на талибаните в Афганистан нарече атаките „страхливото деяние" и ги определи като „престъпление и жестокост". Най-малко 100 души са загинали или са ранени, съобщиха представители на талибаните пред Би Би Си.

Двадесет и девет бунтовници са били убити при удари, насочени срещу скривалищата им, заяви пакистанският министър на информацията Атаула Тарар, като добави, че ударите са били отговор на „неотдавнашните терористични атаки срещу невинни хора".

Пакистан отдавна обвинява Афганистан, че укрива терористи, които извършват атаки на негова територия – твърдение, което правителството на талибаните отхвърля.

От своя страна Кабул преди това е обвинявал Исламабад в извършването на непровокирани атаки, при които са загинали цивилни – въпреки че Пакистан твърди, че напада само бунтовници.

Двете страни се споразумяха за примирие през октомври миналата година след седмици на смъртоносни сблъсъци.

Талибанското правителство на Афганистан твърди, че ударите са поразили жилища на цивилни, докато Пакистан заяви, че те са били насочени срещу скривалища на въоръжени групи в афганистанските провинции Пактия, Пактика и Кунар.

Жертвите са били съсредоточени в Мандикел, село в провинция Пактика, твърдят представители на талибаните.

Атаките в неделя се случиха ден след като трима членове на „Синд Рейнджърс" - пакистанска паравоенна сила - бяха убити в щаба си в Карачи, според пакистанските военни. Трима екстремисти също загинаха при самоубийствения атентат, а пакистанските власти съобщиха, че са арестували четвърти, който е афганистанец.

„Джамаат-ул-Ахрар", отцепила се фракция на ТТП, пое отговорност за атаката в събота.

Както ТТП - известна още като „Пакистанските талибани" - така и „Джамаат-ул-Ахрар" са забранени в Пакистан и от Организацията на обединените нации поради участието им в предишни атаки.

Според официални представители и от двете страни, периодичните сблъсъци по границата и въздушните удари в граничната зона са отнели живота на десетки хора през последните месеци.

През февруари сблъсъците между двете държави отнеха живота на десетки хора. През март пакистански въздушен удар срещу център за рехабилитация на наркозависими в Кабул отне живота на стотици хора.

По-рано през юни Пакистан проведе смъртоносни въздушни удари, при които загинаха 26 бойци. Талибанското правителство на Афганистан заяви, че при ударите са загинали и 13 души, предимно деца.