Важно за българите в Гърция: Нови правила при продажба на имоти, държавата си прихваща дългове

Гръцката данъчна администрация (AADE) публикува нови разяснения, които са от значение и за българите, притежаващи недвижими имоти или развиващи бизнес в Гърция. Инструкция E.2028/2026 уточнява правилата за издаване на данъчно удостоверение при сделки с имоти, както и начина, по който държавата може да прихваща задължения към бюджета.

Данъчното удостоверение е задължителен документ при продажба на недвижим имот, получаване на плащания от държавата и извършване на редица нотариални сделки. Ако собственикът има непогасени задължения към гръцката държава, документът може да бъде издаден с условие част от сумата по сделката да бъде автоматично удържана за погасяване на дълга.

Особено важни са новите правила за собственици с просрочени задължения над 50 000 евро, чието събиране е временно спряно. При продажба на имот гръцката данъчна администрация може да удържи до 50% от продажната цена, като сумата се използва за погасяване на задълженията и не може да надвишава техния размер.

В определени случаи е възможно удръжката да бъде намалена до 5%, ако длъжникът разполага със съдебно решение за спиране на събирането на задължението и предостави достатъчно обезпечение, например банкова гаранция.

Новите правила са важни и за българските граждани, които живеят, работят или инвестират в Гърция. Преди продажба на апартамент, къща или парцел е препоръчително да проверят дали имат непогасени данъчни задължения и какъв е техният статут, тъй като това може да повлияе пряко върху сделката и върху сумата, която реално ще получат след продажбата.

Гръцката данъчна администрация подчертава, че промените не въвеждат нови данъци, а изясняват процедурите за сделки с недвижими имоти и начина, по който се извършва прихващането на задължения към държавата.