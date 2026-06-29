Остават в ареста бащата и мащехата на двете български деца, открити мъртви в Кипър

Разследването на трагичната смърт на две братчета на 8 и 10 години в кипърското село Ксилофагу продължава, като властите вече задържаха бащата и мащехата на децата по подозрение за проявена небрежност.

По информация на местните власти двете момчета, които са с български произход, пристигнали в Кипър, за да прекарат лятната си ваканция при баща си, който живее и работи на острова.

Според първоначалните данни в деня на трагедията бащата и неговата партньорка напуснали дома си рано сутринта, за да отидат на работа. Предполага се, че след това децата са влезли в паркирания пред къщата автомобил и по все още неизяснени причини са останали заключени вътре. По-късно са открити в безсъзнание, а пристигналите на място медици само констатирали смъртта им.

При първоначалния оглед по телата на децата са установени следи от изгаряния, но точната причина за смъртта ще бъде установена след съдебномедицинските експертизи. До момента властите не са потвърдили официално причината за трагедията и разглеждат всички възможни версии.

Полицията на Британските бази в Декелия води разследването и събира доказателства, за да изясни всички обстоятелства около случая. Бащата и мащехата остават в ареста, докато продължава разследването по подозрение за евентуална небрежност.

Трагедията предизвика силен обществен отзвук както в Кипър, така и сред българската общност на острова, а разследващите призовават да не се правят прибързани заключения до приключването на всички експертизи.