Нов вид от опасната заешка риба е открит край Пелопонес

Втори вид от опасната инвазивна заешка риба (лагокефал) е установен край бреговете на Пелопонес, в районите на заливите Кипарис и Мани. Според рибарите това е поредното доказателство, че видът вече се е превърнал в постоянен проблем за гръцките морета.

Заешката риба е известна със своите изключително силни, подобни на клюн челюсти, с които разкъсва рибарски мрежи, унищожава улова и може да причини тежки наранявания при ухапване. Освен икономическите щети, тя представлява и сериозна опасност за хората, тъй като съдържа тетродотоксин, един от най-силните естествени невротоксини в света. Консумацията на рибата е строго забранена, защото може да доведе до тежко, а в някои случаи и фатално отравяне.

До скоро заешката риба се срещаше основно около Крит и островите в южната част на Егейско море, но през последните години популацията бързо се разширява. Вече има установени екземпляри край Крит, Додеканезите, Атика и Пелопонес, а експертите предупреждават, че разпространението ще продължи, тъй като в Средиземно море този инвазивен вид практически няма естествени врагове.

Специалистите отправят предупреждение и към туристите. Ако уловите или забележите заешка риба, не я консумирайте и не я връщайте обратно в морето. При ухапване раната трябва незабавно да бъде почистена, кървенето да бъде овладяно и да се потърси медицинска помощ.

Експертите са категорични, че заешката риба вече не е рядка екзотична находка, а нова реалност за гръцките морета, която ще продължи да оказва влияние както върху риболова, така и върху морската екосистема.