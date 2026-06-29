Гърция подготвя по-ниски цени в супермаркетите

Правителството настоява намаленията да започнат още през юли

Гръцкото правителство води интензивни преговори с производители и търговски вериги за постигане на „джентълменско споразумение", което да доведе до намаление на цените на основни хранителни и потребителски стоки.

По план по-мащабното поевтиняване трябва да влезе в сила от 1 септември, но кабинетът на премиера Кириакос Мицотакис настоява потребителите да усетят ефекта още през юли, в разгара на летния сезон.

Темата беше обсъдена на среща в Министерския съвет с участието на министъра на развитието, представители на Агенцията за защита на потребителите, хранително-вкусовата промишленост и големите търговски вериги.

Основен инструмент в преговорите остава действащият таван на търговските надценки. Властите дават знак, че ако цените не започнат да намаляват доброволно, ограничението върху печалбите може да бъде удължено. От своя страна бизнесът предпочита таванът да отпадне, но е готов да запази по-ниските цени на редица продукти.

Според информация от гръцки медии се обсъжда намалените цени на около 2000 основни продукта, въведени благодарение на ограниченията върху надценките, да останат в сила и през юли и август. От 1 септември се очаква да бъде изготвен нов списък със стоки, които ще бъдат продавани на по-ниски цени поне до края на годината.

Сред тях вероятно ще попаднат продукти от първа необходимост като хляб, мляко, млечни изделия, тестени храни, ориз, макаронени изделия, олио, захар, кафе, почистващи препарати и други стоки от ежедневната потребителска кошница.

Целта на правителството е намаленията да бъдат реално осезаеми за домакинствата и да компенсират част от високите разходи за живот, които продължават да оказват натиск върху семейните бюджети. Ако бъде постигнато окончателно споразумение, милиони потребители, включително и хилядите българи, които живеят и работят в Гърция, могат да усетят първите по-ниски цени още през следващите седмици.

Таванът на търговските надценки в Гърция не определя максимален процент на надценката, а ограничава печалбата, която търговците могат да реализират. Не се контролира самата цена на стоката, а размерът на печалбата, която търговецът реализира от нея.